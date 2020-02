"Si on avait su...": le directeur sportif d'Anderlecht dézingue ce joueur recruté l'été dernier

La situation de Samir Nasri à Anderlecht est loin d'être idéale. Arrivé l'été dernier, le Français, supposé apporter son expérience, n'a disputé que 9 matchs. Il en a loupé presque deux fois plus, freiné par une multitude de blessures.

Un immense coup dur pour le club bruxellois, qui comptait beaucoup sur l'ancien coéquipier de Vincent Kompany à Manchester City. Interrogé par Proximus, Michael Verschueren a d'ailleurs admis avoir fait une erreur dans ce dossier. "L'aurions-nous fait venir si nous avions su comment les choses allaient se passer ? En sachant ce qu'on sait maintenant, non", a affirmé le directeur sportif du Sporting.

Cette affirmation fait penser que l'aventure ne devrait pas s'éterniser. Samir Nasri arrivera au terme de son contrat en juin prochain et devra se montrer convaincant s'il espère conserver son aventure bruxelloise. Il faudra pour cela voir le bout du tunnel médical.

Nacer Chadli bientôt sur pied

Cet entretien a aussi permis d'en savoir plus sur les situations de Nacer Chadli et Kemar Roofe. Selon Michael Verschueren, Anderlecht a été trop imprudent avec le Diable Rouge. "La blessure au mollet de Nacer Chadli nous inquiète. Si on avait su, on aurait peut-être agi différemment. On espère qu'il sera de retour d'ici deux semaines", a-t-il reconnu, estimant qu'il aurait mieux valu préserver le joueur.

Concernant Kemar Roofe, le club se dit surpris par ces blessures. "Il n'avait pas d'historique de blessures avant son arrivée, c'est de la malchance", explique le directeur sportif anderlechtois, sans avancer de date de retour.