Le club liégeois a réagi aux propos de François Fornieri sur ses volontés d'investir au Standard. Un tweet qui prend une position claire allant à l'encontre de celui qui vient de sortir de prison.

François Fornieri est désormais libre. L'ancien CEO de Mithra a donc pu s'exprimer sur son projet d'investissement au Standard, lui qui avait fait une offre concrète au club il y a quelques mois. Offre finalement refusée par Bruno Venanzi, en raison de désaccords multiples. "Disons que je n’avais pas apprécié son projet immobilier. Faire assumer par le « club » Standard un loyer aussi gros pour jouer dans son stade, ce n’était pas tenable. Et sur la valeur de rachat, il avait son idée et j’avais la mienne. Je ne voulais ni être président, ni CEO du club. Seulement supporter et investisseur", a-t-il précisé dans Sudinfo. Notons que le fameux loyer était estimé à 5 voire 6 millions d'euros par an. Pendant 40 ans.

Si ce projet n'a pas abouti, François Fornieri ne semble pas encore avoir renoncé à l'idée. "Au Standard, il faut tout redresser, modifier les structures, changer complètement le management. Mais je reste ouvert à la discussion. Et s’il me téléphone, je l’écouterai", a-t-il déclaré. Mais pour le Standard, cela ne semble pas être une priorité. Le prouve le tweet posté ce matin par le compte officiel du club.

Une réponse cinglante, pleine d'ironie, qui sous-entend que Fornieri ne serait pas un supporter liégeois, se basant sur des propos de 2017 où il indique ne pas être supporter de qui que ce soit. "Dans le presse d’aujourd’hui, François Fornieri : 'mon club favori', 'supporter' … Ha bon ??? Pourtant il y a à peine 4 ans : "…je ne suis pas supporter d’une équipe en particulier", écrit le club, avec deux hashtags, #doublediscours et #opportunisme.

Un Tweet qui est en train de devenir viral en Belgique.