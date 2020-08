8 équipes, 5 montants, les espoirs de Bruges: la D1B reprend avec de nombreux bouleversements

De vendredi à lundi, la première journée de Proximus League (la D1B Pro League) redémarre avec huit clubs seulement donc cinq sont néo-promus. Une double confrontation aller et retour entre les protagonistes désigneront le champion après 28 journées et un descendant. Le deuxième classé jouera un barrage avec l'avant-dernier de D1A pour une place en Jupiler Pro League.

Le principe des tranches est en effet supprimé pour cette saison. Les Espoirs brugeois (U23), eux, ne pourront ni monter ni descendre. Le Club de Bruges NXT est ainsi l'un des cinq nouveaux venus dans la série au même titre que les montants de la première division amateur (appelée désormais Nationale 1), soit Deinze, Seraing, Lierse Kempenzonen et le RWDM.

Les trois seules têtes connues sont l'Union-St Gilloise, ambitieux avec Felippe Mazzu à sa tête, Westerlo, avec Bob Peeters, en tête après les 28 journées de compétition la saison dernière mais vainqueur d'aucune tranche, et Lommel, repris par City Football Group, le holding derrière Manchester City. La saga juridique et les multiples recours ayant rythmé l'été ont abouti à la promotion du Beerschot et de OH Louvain en Jupiler Pro League, soit les deux vainqueurs de tranche en D1B la saison dernière, au maintien de Waasland-Beveren au sein de l'élite et à la relégation de Virton et Roulers sans compter la faillite de Lokeren.

Difficile de dégager un favori tant les nouveautés sont légions. L'Union et Westerlo affichent toujours leurs ambitions. Lommel, désormais entraîné par le Britannique Liam Manning, 35 ans, a profité de sa reprise pour se renforcer. Deinze, qui a dominé sa série la saison dernière, ne devra pas être sous-estimé avec les arrivées notamment de Renato Neto et Ronald Vargas.

Programme de la 1re journée

Vendredi 19h00: Deinze - Union

Samedi 20h45: RWDM - Club Bruges NXT

Dimanche 16h00: Westerlo - Lierse Kempenzonen

Lundi 20h00: Lommel - Seraing