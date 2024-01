Accord entre l'Antwerp et l'Atletico Madrid sur le transfert d'Arthur Vermeeren"

L'Anwterp et l'Atletico Madrid sont parvenus à un accord concernant le transfert d'Arthur Vermeeren, rapporte Het Laatste Nieuws mardi soir.

Arthur Vermeeren, 18 ans, quitterait les champions de Belgique pour une somme estimée à 27 millions d'euros. Le Diable Rouge, élu Espoir de l'année jeudi dernier lors du Gala du Soulier d'or, quitterait la Métropoloe pour l'Espagne avec effet immédiat, et ne serait donc pas prêté au Great Old jusqu'en fin de saison. Il deviendrait le second Diable Rouge de l'effectif madrilène, après Axel Witsel.