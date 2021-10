Le Standard a un nouvel entraineur depuis quelques semaines. Luka Elsner, arrivé de Courtrai, a repris les rennes de l'équipe liégeoise après le licenciement de Mbaye Leye.

Mais l'histoire aurait pu être différente. Nos confrères de Sport/Foot magazine ont obtenu une interview d'Alexander Blessin, l'actuel T1 du KV Ostende. L'entraîneur allemand a été sondé par la direction Rouche mais n'a pas souhaité rejoindre le club en bord de Meuse. "C’est un club fantastique avec des supporters enthousiastes et une bonne école de jeunes, mais le timing doit aussi être le bon. Je ne suis pas un pompier. J’ai besoin d’une préparation pour construire l’équipe comme je le veux", a-t-il expliqué à nos confrères.

Celui qui a été élu 'meilleur coach de l'année' à l'issue de la saison dernière a révélé que le Standard n'était pas sa seule option pour changer d'air. Il aurait pu rejoindre la Premier League et le club de Sheffield United, une opportunité qui n'a pas abouti non plus. "Pour moi, il est important d’avoir les mains libres. Ce n’était pas le cas dans certains clubs. Je sens qu’ici je peux encore faire des erreurs sans être immédiatement puni. A quoi cela sert d’aller dans un club qui a beaucoup d’ambition mais où tu te retrouves sous le feu des critiques après deux défaites. La seule équipe qui m’intéressait était Sheffied United, car le football anglais me fascine. Sans le Brexit, il y aurait eu une chance que je franchisse cette étape", a-t-il encore déclaré au Sport/Foot magazine.