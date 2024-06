Alexander Blessin quitte l'Union après un an pour devenir entraîneur du FC Sankt-Pauli

Alexander Blessin quitte l'Union Saint-Gilloise un an après son arrivée au Parc Duden, pour devenir entraîneur du FC Sankt-Pauli qui vient de remonter en Bundesliga. Le club qui évolue à Hambourg a officialisé son arrivée jeudi.

"Les clubs ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert", peut-on lire sur le site de Sankt-Pauli. La durée du nouveau contrat de Blessin n'est pas non plus précisée.

L'entraîneur allemand de 51 ans vivra sa première expérience en D1 allemande.

Arrivé au Parc Duden en début de la saison 2023-2024, Blessin a mené l'Union à la deuxième place du championnat, à un point du Club Bruges, et à la conquête de la Coupe de Belgique. Cette victoire en coupe a mis fin à une disette de 89 ans pour les Jaune et Bleu, qui n'avaient plus gagné de trophée depuis le titre de 1935. La dernière Coupe de Belgique remontait, elle, à 1914. Ces performances lui ont valu d'être élu Entraîneur de l'année lors du gala des Pro League Awards fin mai.