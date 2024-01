Alhassan Yusuf appelé avec le Nigeria pour remplacer Wilfred Ndidi

Yusuf ne sera pas le seul représentant de la Jupiler Pro League dans le groupe des 'Super Eagles' après la sélection du joueur du Club Bruges Raphael Onyedika. Le Nigeria pourra également se reposer sur trois anciens joueurs du championnat de Belgique dans le secteur offensif avec Victor Osimhen (Naples, ex-Charleroi), Victor Boniface (Leverkusen, ex-Union Saint-Gilloise) et Moses Simon (Nantes, ex-La Gantoise).

Vainqueur à trois reprises de la CAN en 1980, 1994 et 2013, le Nigeria a été versé dans le groupe A avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février.