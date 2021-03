Aline Zeler quitte Genk: "On ne m'a pas laissé ma chance"

L'annonce est tombée hier (lundi) soir, Aline Zeler et le club de Genk se séparent d'un "commun accord".

Contactée par nos soins, notre consultante Red Flames confirme qu'il s'agit d'un accord commun mais apporte une nuance. "Oui c'était d'un commun accord mais c'est parce qu'on était un peu dans une impasse", explique t-elle. "le coach voulait que j'aille m'entraîner avec des filles de l'équipe B. (...) Il y a eu plusieurs situations incompréhensibles à mon égards, une fois le coach ne m'a pas reprise parce qu'il pensait que j'étais blessée alors que non et quand il me reprenait c'était pour me mettre sur le banc."

"On ne m'a pas laissé ma chance"

Celle qui possède le plus beau palmarès du football féminin belge avec neuf titres consécutifs de championne de Belgique de 2010 à 2018 avec le Standard et Anderlecht n'entrait visiblement pas dans les plans d'un coach qui ne semblait même pas l'avoir demandée. "J'ai l'impression que les femmes dans la direction étaient très contentes de me signer mais qu'elles n'ont pas demandé son avis au coach avant."

"Je déteste les situations injustes et ici c'est le cas parce qu'on ne m'a pas laissé ma chance, explique l'ancienne capitaine des Flames. "Sur 12 matchs j'ai joué une fois 90 minutes et une fois 20."

Pour l'aider dans ce moment compliqué, elle a pu compter sur l'agence Sporta. "Ils m'ont soutenue depuis de longues années maintenant, je pense que c'est important que les joueuses sachent qu'il y a moyen de se faire aider sans avoir des agents etc."

Heureusement pour elle, le monde du foot féminin n'a pas oublié ses qualités et directement des offres sont venues à elle. "J'ai reçu plein d'offres d'un peu partout, même des clubs de P2 ou P3. J'ai aussi eu une demande du club en tête du championnat du Luxembourg mais c'est un peu loin de chez moi."

Dans l'immédiat, la recordwoman du nombre de caps avec les Red Flames (111) reste occupée ailleurs. Comme pratiquement toutes les joueuses en Belgique Aline ne peut pas vivre seulement du foot et a un autre job sur le côté. Un travail qui correspond bien à ses valeurs d'enseignement et d'engagement dans la promotion du sport féminin dans sa globalité. "Pour le moment je suis engagée comme conseillère du sport pour la ministre Glatigny (entre autre ministre des Sports en FWB, NDLR)."