Ambitions, critiques, mercato, Playoffs I: Kompany répond aux questions des supporters d'Anderlecht (vidéo)

A l'occasion de la 23e journée de la Jupiler Pro League, Anderlecht a publié jeudi sur les réseaux sociaux une vidéo de Vincent Kompany. Ambitions, critiques, mercato, Playoffs I: le manager-joueur des Mauves a répondu aux questions des supporters.

Le Standard ouvrira contre d'Ostende la 23e journée de la Jupiler Pro League, vendredi à 20h30. Dimanche, à 14h30, Anderlecht rendra visite à la lanterne rouge, le Cercle Bruges (11 points). Avec leurs 27 points, les Mauve et Blanc comptent 7 longueurs de retard sur Genk. Les Bruxellois doivent impérativement s'imposer pour conserver une chance d'atteindre les Playoffs I.

A propos de l'ambition du club: "Avec Anderlecht, c'est simple: l'ambition est toujours grande. Peu importe le match, l'adversaire, on essaye d'avoir à l'esprit qu'il faut gagner tout en sachant qu'on est dans une étape de progression. On a une équipe jeune et très anderlechtoise. Il faut du temps pour développer mais cela ne veut pas dire que notre ambition change. On abordera toujours le match suivant avec cette envie de gagner. Dans un avenir plus proche, on espère que ce sera le cas".

Avec seulement Roofe et le jeune Colassin, les Mauves ont-ils besoin d'un attaquant? "Tout dépend de la progression d'Antoine Colassin. C'est facile de s'imaginer que si on ajoute quelqu'un, on pourrait bloquer sa progression. De ce que les coachs et moi avons vu, c'est un joueur qui a un avenir au club. Soit on protège son avenir, soit on transfère quelqu'un pour trouver une solution pour les six prochains mois mais en général les leçons du passé montrent qu'il faut prendre le temps et faire en sorte que ces jeunes progressent. On renforcera sérieusement en fonction des besoins qu'on a".

Avec 27 points, le RSCA pointe à 7 longueurs de Genk, 6e et dernier ticket pour les Playoffs I. "Je ne vais pas parler de Playoffs I ou II. Notre objectif est de gagner tous les matchs que nous pouvons. Qu'on soit en Playoffs I ou II, on donnera l'expérience aux jeunes pour qu'ils progressent. On a l'ambition de renforcer l'équipe via le marché des transferts, évidemment".

Et personnellement, combien de temps le défenseur de 33 ans va-t-il rester à Anderlecht? "J'ai un contrat de trois ans donc il me reste deux ans et demi. Je ne suis pas du genre à abandonner donc j'irai jusqu'au bout et après on verra. Je m'amuse, je prends du plaisir à porter le maillot. J'ai beaucoup de fierté, donc mon objectif est de jouer et de ramener le club à un niveau supérieur".

Et quand est-ce que ce sera? "Il faut bien analyser la situation et l'historique de ces dernières années. Il faut comprendre pourquoi on est dans cette situation. Je fais souvent référence à Arsenal, Manchester United, AC Milan ou encore les Glasgow Rangers, aucun club n'est trop grand pour tomber. En suivant un plan, on peut arriver à un Anderlecht qui sera au top pendant un an, deux ans, trois, quatre... dix ans si c'est possible. Les plans du club ne vont pas se réaliser du jour au lendemain. Il faut prendre les bonnes décisions et avoir de la patience".