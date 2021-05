La carte rouge de Miazga était-elle méritée? Voici l'avis du Département Arbitrage

Le Département Arbitrage de l'Union belge de football a pris position sur l'exclusion du défenseur anderlechtois Matt Miazga lors du match décisif contre l'Antwerp dimanche.

L'intérêt de la 6e et dernière journée des Champions playoffs était concentré sur la troisième place qui finalement est revenue à l'Antwerp vainqueur 1-0 d'Anderlecht dimanche.

Les Mauves ont vite joué à dix suite à l'exclusion de Matt Miazga (13e) pour une faute sur Didier Lamkel Zé. Une carte rouge qui a fait beaucoup réagir côté mauve.

Cependant, le Département Arbitrage de l'Union belge de football est formel: "Le joueur d'Anderlecht court à côté de Didier Lamkel Zé, lui tire le maillot et fait chuter l'attaquant de l’Antwerp. L'arbitre décide d'adresser un carton rouge direct à Matt Miazga pour avoir privé le joueur anversois, qui pouvait filer seul au but, d'une occasion franche de but. Le Professional Refereeing Department appuie la décision de l'arbitre".