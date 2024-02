Anderlecht bat le Club de Bruges avec un but d'Angulo dans les dernières minutes

Avec un but de Nilson Angulo dans les derniers instants d'un match spectaculaire entre le deuxième et le troisième du championnat, Anderlecht a battu dimanche le Club de Bruges 1-2, lors de la 27e journée de Jupiler Pro League au stade Jan Breydel.

Les deux équipes ont mis beaucoup d'intensité dès le début du match et Anders Dreyer a cru ouvrir le score pour Anderlecht mais le but a été refusé pour un hors-jeu de Kasper Dolberg (13e). Bruges a immédiatement répliqué et a pris les commandes du match grâce à une réalisation de Ferran Jutgla (18e), l'Espagnol ayant bien suivi une déviation de la tête de Hans Vanaken sur un ballon d'abord contré par la défense.

Anderlecht a poussé pour égaliser et a inscrit un deuxième but via Kasper Dolberg, finalement jugé illicite à cause d'une faute de main de Thorgan Hazard (28e).