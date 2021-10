Anderlecht joue probablement son meilleur match mais perd deux points contre Bruges

Anderlecht recevait Bruges dans le choc de la 10e journée de Pro League. Les deux clubs se sont quittés dos à dos.

Pro League: résultats et classement

Le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges ont partagé l'enjeu 1-1 dimanche après-midi dans leur match au sommet de la 10e journée de championnat de Jupiler Pro League. Les Brugeois avaient pris l'avantage au quart d'heure de jeu par Mats Rits après une énorme erreur d'Hendrik Van Crombrugge, avant que les Bruxellois n'égalisent par Benito Raman à la 75e minute.

Dans un début de match endiablé avec de bonnes incursions anderlechtoises dans le rectangle des Brugeois, ce sont les champions en titre qui ont ouvert la marque au quart d'heure après une mauvaise relance au pied d'Hendrik Van Crombrugge dans son grand rectangle. Le portier faisait la passe à Mats Rits qui ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque.

Moins de deux minutes plus tard, Yari Verschaeren, bien lancé dans le dos la défense, se retrouvait devant Simon Mignolet qu'il crochetait en même temps que deux défenseurs, mais ne parvenait pas à tromper le gardien des Diables Rouges qui envoyait le ballon en corner.

Une minute plus tard, à nouveau bien isolé par Lior Refaelov, le même Verschaeren se retrouvait face à Mignolet, mais ratait une nouvelle fois le cadre en envoyant le ballon de peu à côté (18e).

À la 23e, minute, après une combinaison avec Francis Amuzu, Refaelov écrasait sa reprise à la hauteur du petit rectangle et gaspillait une nouvelle occasion pour les Mauves et Blancs, auteurs d'un début de match en boulet de canon.

Le rythme se calmait un peu jusqu'à la 31e où Bruges mettait le nez à la fenêtre via une frappe lointaine d'Eder Balanta sortie par un Van Crombrugge attentif.

Quatre minute plus tard, le dernier rempart anderlechtois devait une nouvelle fois s'employer après une nouvelle tentative à distance signée Kamal Sowah.

Quelques secondes avant la mi-temps, Taylor Harwood-Bellis passait de peu de reprendre un coup-franc à la limite du grand rectangle, mais plaçait à nouveau hors cadre du pied.

La seconde période reprenait en mode mineur, avec des Anderlechtois moins saignants et des Brugeois tout en maîtrise.

Alors qu'ils jouaient moins bien dans ce second acte, les Bruxellois revenaient au score. Rentré au jeu quelques secondes plus tôt, Benito Raman, lancé en profondeur par Amuzu sur le flanc droit, s'infiltrait dans le rectangle brugeois et trompait Simon Mignolet qui avait anticipé un centre au point de penalty (75e).

La fin de match ne proposait plus grand-chose et les deux équipes se quittaient sur un partage.

Au classement, après ce partage, le Club de Bruges se retrouve à égalité avec l'autre club de la capitale, l'Union Saint-Gilloise. Tous deux comptent 19 points. De son côté, Anderlecht reste septième, à trois points de son adversaire du jour.

REVIVEZ LE DIRECT

90e: FIN DU MATCH. Les Mauves peuvent regretter leurs occasions ratées en première mi-temps. Bruges, au contraire, peut être satisfait du point obtenu.

86e: Noah Lang est remplacé par Van Der Brempt. Le Néerlandais est sifflé et hué par tout le stade.

85e: Anderlecht a sorti sa tente et son matériel de camping. Les Mauves campent dans la partie de terrain brugeoise et pressent de plus en plus.

79e: Carte jaune pour Balanta. Le match s'emballe, les Anderlechtois veulent absolument inscrire un deuxième but pour chercher une victoire bien méritée mais les Brugeois n'ont pas du tout envie de les laisser faire.

75e: BUUUUT ! Raman remet les deux équipes à égalité ! L'ancien joueur de Gand se fait plaisir et célèbre avec un 'drop the mic'.

70e: Double carte jaune. Hoedt et Lang sont tous les deux avertis après une petite prise de bec pas bien méchante. Lawrence Visser est un peu sévère sur le coup. Le stade a applaudi chaudement la carte de Lang.

67e: Ça se rapproche pour Anderlecht ! Les Mauves parviennent tout doucement à retrouver des occasions et se mettent à tirer d'un peu plus loin. Pour l'instant sans réussite mais les supporters présents dans le stade poussent leur équipe à fond !

65e: Alors qu'aucune des deux équipes ne semblent avoir d'idée pour débloquer la situation, Philippe Clement fait monter Ruud Vormer.

51e: Des pétards éclatent dans les tribunes, un appel au calme est passé dans le micro du stade. Les supporters sont bouillants !

47e: CARTE JAUNE pour Refaelov qui a cisaillé Noah Lang le long de la ligne de touche. Cette deuxième mi-temps commence doucement, hormis cette faute.

46e: C'est parti pour la seconde période. Vincent Kompany espère avoir trouvé les bon smots pour remettre son équipe sur la chemin du but.

Mi-temps: Verschaeren au micro d'Eleven Sport : "On est la meilleure équipe en première mi-temps. Il faut marquer des buts maintenant parce que si ça reste 0-1, ça aura servi à rien."

45e: Mi-temps. Les Mauves, qui auraient DÛ marquer au moins trois buts dans cette première période, retournent au vestiaire avec un but de retour.

44e: LE MARABOUT continue d'opérer ! Le coup-franc anderlechtois est très bien donné mais Zirkzee et Harwood-Bellis se marchent sur les pieds alors qu'ils étaient seuls à deux pour marquer. Le ballon sort encore. Les Mauves sont maudis aujourd'hui.

43e: CARTE JAUNE pour Sobol. Le Brugeois arrête fautivement Francis Amuzu qui filait seul vers le but défendu par Mignolet. Après quelques minutes de calme, la fin de première mi-temps est intense et le ballon file de gauche à droite.

31e: OH L'ARRÊT ! Van Crombrugge se rattrape (un peu) de son erreur de tout à l'heure en sortant un ballon de Vanaken d'une parade remarquable.

22e: Mais c'est pas possible, la seule explication est qu'un brugeois a payé un marabout pour jeter un sort à Anderlecht. Refaelov se retrouve en face à face avec Mignolet mais contrôle mal son ballon qui sort à côté du but brugeois.

18e: LA POISSE ! Anderlecht, via Verschaeren, s'offre deux occasions GIGANTESQUES mais ne parvient pas à mettre le ballon au fond.

15e: BUUUT ! Van Crombrugge fait n'importe quoi et se troue totalement en remettant un ballon dans les pieds de Rits qui n'a qu'à tirer proprement. Bruges prend les commandes !

10e : Les 10 premières minutes sont d'un niveau vraiment agréable. Anderlecht joue sans complexe et s'offre plusieurs situations dangereuses. Les Mauves n'ont plus rien à voir avec l'équipe à la masse de début de saison.

0e: C'est parti ! Lawrence Visser donne le coup d'envoi de ce topper.

LES COMPOSITIONS