Anderlecht confirme sa place en barrages de la Conference League en écartant les Estoniens de Paide

Anderlecht s'est facilement qualifié pour les barrages de la Conference League en écartant Paide 3-0 à domicile, confirmant ainsi le succès 0-2 en Estonie. Malgré la sévérité du score, les Mauves n'ont pas complètement rassuré. La première mi-temps des hommes de Mazzù était très loin de ce qu'on peut attendre d'une équipe comme Anderlecht. Les visiteurs ont même eu plusieurs occasions d'ouvrir la marque.

Changements gagnants

Mais en seconde période, le banc bruxellois a fait la différence. Un peu avant l'heure de jeu, Mazzù procède à plusieurs remplacements dont les entrées de Fabio Silva et de Refaelov et, trois minutes plus tard, l'Israélien trouve parfaitement dans la profondeur le Portugais. Ce dernier ne se fait pas prier en plaçant la balle entre les jambes du gardien. Murillo s'offre ensuite un doublé pour entériner le résultat. L'essentiel est acquis pour les Mauves.

En barrages, ça sera un adversaire d'un autre niveau. Les Anderlechtois rencontreront les Young Boys Berne. Le match aller aura lieu en Suisse le 18 août et le retour à Bruxelles le 25 août prochain. Le vainqueur sera qualifé en phase de poules.