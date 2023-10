Anderlecht déroule face à OHL et renoue avec la victoire

A l'inverse du début de match, le Sporting lançait sa seconde période sur les chapeaux de roues avec un but de Kasper Dolberg qui déviait légèrement une tête de Ludwig Augustinsson (47e, 3-1). Mario Stroeykens mettait les Mauves au large avec un quatrième but six minutes plus tard (53e, 4-1). A quelques minutes du coup de sifflet final, Dreyer envoyait une frappe en lucarne et s'offrait un triplé pour parachever la victoire d'Anderlecht (87e, 5-1).