Anderlecht dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison à venir (vidéo)

Le Sporting d'Anderlecht a présenté jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022.

Sans surprise, la couleur mauve, un peu plus claire que la saison passée, prend la majeur partie de la tunique Joma. Les manches sont un peu plus foncées. Certains éléments dorés apparaissent aussi: les trois étoiles du record de titres et l'iris bruxellois sur l'encolure.

"C'est le maillot avec lequel nous jouerons à domicile la saison prochaine et nous ferons notre retour sur la scène européenne. Une vareuse dans laquelle nos jeunes formés à Neerpede recevront à nouveau des opportunités", peut-on lire dans le communiqué des Mauve et Blanc.

La présentation du maillot extérieur est prévue "très bientôt", a conclu le RSCA.