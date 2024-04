Anderlecht étrenne sa première place à Genk avant Union-Club Bruges

Plutôt à l'aise hors du Lotto Park, les Mauves restent sur une solide leçon reçue au Club Bruges au terme de leur dernier déplacement. Ils n'oublieront pas que ce sont les Limbourgeois qui ont été les premiers à faire chuter l'Union (1-0) dans ces playoffs. Une victoire des hommes de Brian Riemer leur permettrait de porter leur avance à 6 points. Elle mettrait une pression supplémentaire à ses deux principaux rivaux dans la course au titre à savoir l'Union et le Club Bruges qui se rencontrent dimanche soir.

A 13h30, Cercle Bruges-Antwerp complètera le programme.

Les Europe Playoffs proposent samedi à 20h00 un match au sommet entre les deux leaders: La Gantoise (30 points) et son dauphin Malines (29). A 16h00, Saint-Trond peut venir se mêler à la course en tête en cas de succès à Oud-Heverlee Louvain. Westerlo-Standard, à 18h15, n'aura plus de réel intérêt sportif.

Courtrai-RWDM, dimanche à 16h00, constituera un duel important dans cette 3e journée des playdowns. La place de barragiste pourrait prendre la direction de Molenbeek en cas de succès des joueurs de Yannick Ferrera. Ils porteraient à 5 points leur avance sur les Kerels. En cas de succès du KVK en revanche, tout resterait à faire. A 19h15, Charleroi a l'occasion d'effectuer un pas supplémentaire vers le maintien à l'occasion de la visite d'Eupen.