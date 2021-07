Anderlecht mène 5 minutes mais ne gagne toujours pas à Eupen

(c) belga

Après sa défaite à domicile face à l'Union-St Gilloise (1-3) en ouverture, Anderlecht a pris son premier point en championnat face à Eupen 1-1 (mi-temps: 1-1) pour le compte de la 2e journée du championnat de Belgique samedi au Keirwegh.

Eupen avait réussi à partager l'enjeu (2-2) chez les champions en titre du Club de Bruges lors de la première journée. Les Germanophones ont ainsi remis le couvert face aux Anderlechtois.

C'est Anderlecht qui avait réussi à ouvrir la marque sur un envoi d'Amuzu mal négocié par Nurudeen, le gardien germanophone, Benito Raman poussait le ballon dans le but (0-1, 39e). Les Bruxellois pensaient avoir fait le plus dur, mais Eupen parvenait à égaliser juste avant la pause. Un centre de Peeters sur la tête de Prevljak forçait Van Crombrugge à la parade, mais Jens Cools poussait à son tour, de la tête aussi, le ballon dans le but (1-1, 45+1).

Anderlecht reprenait en force avec deux grosses occasions dès les reprise dont une tête sur le poteau d'Harwood-Bellis. Eupen n'était pas en reste puisque Ndri touchait à son tour la transversale du but d'Anderlecht à la 55e minute. Van Crombrugge était battu. Rebelote à l'heure de jeu avec une nouvelle tête de Beck, encore sur la transversale du but bruxellois.

La montée au jeu dans les rangs anderlechtois de Refaelov à vingt minutes de la fin apportait plus d'énergie offensive aux Mauves, mais le marquoir ne bougeait plus. Les deux équipes se sont ainsi quittées dos à dos.

Demain, les Unionistes reçoivent Bruges (13h30), le Standard de Liège se déplace à Zulte Waregem (16h00), La Gantoise accueille le Beerschot (18h30) et l'Antwerp affronte Courtrai (21h00).

Lors de la 3e journée de championnat, les hommes de Vincent Kompany recevront Seraing dimanche prochain. Avant cela, Eupen aura été défié Malines samedi.