Anderlecht lance deux procédures contre la décision de faire rejouer le match contre Genk

Le RSCA s'adressera à la fois à la Commission d'évocation et à la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) afin "d'obtenir des éclaircissements et une décision finale dans les plus brefs délais, dans l'intérêt du football belge", a indiqué le club dans un communiqué. "C'est la seule manière de garantir le bon déroulement du championnat et un démarrage clair des playoffs."

Le 26 janvier, le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football avait jugé que le match Anderlecht-Genk, disputé le 23 décembre dernier, doit être rejoué.