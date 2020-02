Anderlecht: le transfert de Saelemaekers à l'AC Milan pourrait rapporter plus que prévu

Recruté vendredi en toute fin de mercato par l'AC Milan, Alexis Saelemaekers pourrait rapporter un peu plus que les 7-8 millions d'euros annoncés le jour de son transfert en Italie.

D'après SudPresse, les Rossoneri ont payé 3,75 millions d'euros pour obtenir le prêt du Belge de 20 ans jusqu'à la fin de cette saison. Le club lombard versera ensuite la même somme pour acquérir Saelemaekers définitivement en fin de saison.

Mais les Mauves ont inséré plusieurs clauses dans cette opération: des bonus de performances individuelles et collectives qui pourraient grimper jusqu'à 2,5 M€.

Au total, le transfert pourrait rapporter au RSCA environ dix millions. Sans oublier qu'Anderlecht touchera 15 % du montant de l'international espoir en cas de revente.

Formé à Neerpede, il a fait ses débuts en équipe première en février 2018 lors d'un déplacement à Saint-Trond. Lancé par Hein Vanhaezebrouck en deuxième partie de saison 2017-2018, il a ensuite confirmé lors de l'exercice suivant en disputant 34 matches (6 assists). Ecarté lors des cinq premières journées de la présente saison, il a depuis lors disputé 16 matches de D1A et 3 en Coupe de Belgique. Il a d'ailleurs marqué son premier but pour les Mauve et Blanc contre le Standard début septembre.