Jamais 2 sans 3: Anderlecht met sous contrat un 3e de ses jeunes (vidéo)

Anderlecht a annoncé vendredi avoir mis sous contrat un autre de ses jeunes joueurs. Nassim Azaouzi, jeune attaquant, qui a fêté ses 15 ans le 31 mars, a signé son premier contrat pro chez les Mauve et Blanc.

"À partir de la saison prochaine, il sera un joueur professionnel des Mauves. Il continuera à se développer à la RSCA Belfius Academy jusqu'au 30 juin 2024 au moins. Nassim est né en 2006, c'est un jeune international belge qui, grâce au programme Purple Talents, combine ses études avec une formation à Neerpede. Au départ, c'était un défenseur central, mais depuis les U13, il est devenu un vrai attaquant de pointe", a détaillé le communiqué du club bruxellois.

Et ce changement de position s'est particulièrement bien déroulé. Jean Kindermans, directeur de la formation : "Azaouzi est le leader de l'attaque de la génération 2006 qui termine chaque saison comme meilleur attaquant. Il est grand et fort, mais il a aussi une technique plus que valable. Nassim est un travailleur acharné sur le terrain qui peut franchir les étapes vers un diplôme et une carrière professionnelle grâce à notre programme Purple Talents".

Jeudi, Anderlecht avait annoncé la même opération avec Ethan Butera, 15 ans. Ce défenseur central s'est engagé jusqu'en 2024. Le fils de l'ancien joueur du RWDM Jonathan Butera évolue au RSCA depuis les U11. Il participe au programme Purple Talent, qui lui permet de combiner l'école et le football. Cette saison, il était actif en U16.

Mercredi, les Mauves ont annoncé le premier contrat professionnel de Julian Duranville. Le jeune ailier, 15 ans, a signé un bail de deux ans à partir de la prochaine saison. L'ailier, actif avec les U16 cette saison, évolue à Anderlecht depuis l'âge de 7 ans.

"Je suis heureux qu'avec Julien, Ethan et Nassim, nous ayons pu convaincre trois jeunes joueurs talentueux issus d'une solide génération qu'un développement au sein du RSCA soit le bon choix", a indiqué Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA. "Malgré les nombreux intérêts nationaux et internationaux, ces garçons et leurs parents sont convaincus que notre club fera tout ce qui est en son pouvoir afin de leur offrir des minutes de jeu au plus haut niveau. Nous espérons pouvoir convaincre d'autres joueurs talentueux d'opter pour un avenir en mauve et blanc, chez qui les jeunes sont plus centraux que jamais".