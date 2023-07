Anderlecht obtient le prêt du milieu néerlandais Justin Lonwijk

Lonwijk, 23 ans, a rejoint le Dynamo Kiev en septembre 2022 après un passage dans le club danois de Viborg où il a côtoyé Jesper Fredberg, l'actuel CEO Sports du RSCA. Formé au PSV Eindhoven, il a également porté le maillot d'Utrecht avec qui il a fait ses débuts professionnels en 2019.

La saison dernière, il a joué 18 rencontres avec le Dynamo Kiev, compilant 1 but et 1 assist. Le milieu offensif est la 4e recrue d'Anderlecht après les arrivées de l'attaquant danois Kasper Dolberg (Nice), du défenseur Louis Patris (Oud-Heverlee Louvain) et du gardien français Maxime Dupé (Toulouse).