Anderlecht offre un contrat pro à deux de ses pépites

En deux jours, le Sporting d'Anderlecht a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour deux de ses plus grands espoirs: Ethan Butera et Julian Duranville.

Ethan Butera, 15 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le RSC Anderlecht, a annoncé jeudi le club bruxellois. Le défenseur central s'est engagé jusqu'en 2024. Le fils de l'ancien joueur du RWDM Jonathan Butera évolue au RSCA depuis les U11. Il participe au programme Purple Talent, qui lui permet de combiner l'école et le football. Cette saison, il était actif en U16. "Ethan est un défenseur gaucher qui sait aussi très bien s'en sortir en milieu de terrain", a commenté Jean Kindermans, le directeur du centre de formation. "C'est un leader naturel, qui constitue souvent la pierre angulaire de l'équipe, qui s'infiltre avec beaucoup de culot et de flair et qui aime également prendre des initiatives. Un vrai ket bruxellois au grand tempérament qui dispose d'un excellent pied gauche et qui a un bel avenir dans notre club".

Hier/Mercredi, le RSC Anderlecht a annoncé le premier contrat professionnel de Julian Duranville. Le jeune ailier, 15 ans, a signé un bail de deux ans à partir de la prochaine saison. L'ailier, actif avec les U16 cette saison, évolue à Anderlecht depuis l'âge de 7 ans. "C'est un talent pur qui peut très bien s'en sortir sur les deux flancs. Il est rapide comme l'éclair, c'est un dribbleur imprévisible et il est aussi très efficace devant le but", a assuré Jean Kindermans.