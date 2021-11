Anderlecht et OHL ont partagé l'enjeu 2-2 hier soir au Lotto Park. Un match très animé où le scénario s'est emballé en fin de rencontre.

Une rencontre que les Mauves ont terminé à 10 suite à l'exclusion de Michael Murillo à la 70e minute pour avoir donné un coup de coude à Sébastien Dewaest.

Après le match, le défenseur de Louvain s'est exprimé au micro de la rtbf et a dévoilé comment il a fait pour faire sortir l'anderlechtois de ses gongs. "Je lui ai touché les fesses et il n'a pas aimé. Il m'a mis un coup de coude. Ça méritait d'être rouge", raconte Dewaest qui avoue que son geste était totalement volontaire. "C'était pour le titiller, à l'expérience. Ça a marché au final. Je n'espérais pas qu'il me mette un coup mais je sais que certains joueurs n'aiment pas trop ça", conclut-il avec le sourire.