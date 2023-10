Anderlecht portera un maillot spécial contre Malines en l'honneur de Paul Van Himst

Les Anderlechtois porteront une réédition du maillot avec lequel Van Himst a fait les beaux jours du club. Celui-ci a joué pendant la quasi-totalité de sa carrière au RSCA de 1959 à 1975. Après ses débuts à l'âge de 16 ans, le milieu de terrain a accumulé plus de 500 matches et 300 buts pour les Mauves, avec huit titres nationaux et quatre coupes. Paul Van Himst a également été Soulier d'Or à quatre reprises.

Reconverti entraîneur à l'issue de sa carrière, Van Himst a dirigé le RSCA pendant trois ans, de 1982 à 1985. Il a remporté le championnat de Belgique et la Coupe de l'UEFA (1983), atteignant une deuxième fois la finale (1984).