Anderlecht prêt à laisser filer Adrien Trebel gratuitement cet été

Le Français Adrien Trebel pourrait bien quitter le Sporting gratuitement dans les prochains mois. Le Français ne fait pas partie des plans de Vincent Kompany et pèse sur les finances du club, qui cherche à s'en séparer depuis un certain temps.

La situation d'Adrien Trebel à Anderlecht ne cesse d'évoluer. Le Français sait pertinemment que son avenir ne se dessine pas au Sporting, qui cherche à s'en séparer depuis des mois. En cause: son salaire, de près de 3 millions d'euros par an, qui pèse trop lourd dans la charge salariale du club, plus encore dans le contexte économique provoqué par la crise du coronavirus.

Le joueur a été cité au Qatar et dans d'autres pays du Moyen-Orient, mais avec un contrat courant jusqu'en 2023, son prix reste encore trop élevé. Le problème est qu'Anderlecht doit absolument réduire ses dépenses et envisage donc de libérer gratuitement son joueur pour qu'il rejoigne un autre club l'été prochain, selon le Nieuwsblad.

Une trajectoire pour le moins étonnante.