Anderlecht prête Sanneh au club danois d'Aarhus

(Belga) Le RSC Anderlecht a prêté son défenseur central Bubacarr Sanneh au club danois de l'AGF Aarhus jusqu'à la fin de la saison, a officialisé lundi le club bruxellois.

Le 31 août 2018, Anderlecht avait transféré Sanneh d'un autre club danois le FC Midtjylland pour la somme record de 8 millions d'euros. Le Gambien de 26 ans n'a pas réussi à s'imposer à Bruxelles. Il n'a joué au total que 15 matchs de Jupiler Pro League et un de Coupe de Belgique. Ces dernières saisons, le RSCA a prêté le défenseur au club turc de Göztepe (août 2019-janvier 2020) et au KV Ostende (jan-juin 2020). Sanneh n'était pas non plus dans les plans de l'entraîneur Vincent Kompany cette saison. L'international gambien (24 caps) n'a pas été aligné une seule minute. Le Gambien rejoint pour six mois au moins le 3e classé du championnat du Danemark. Il était arrivé en septembre 2014 au Danemark à l'AC Horsens avant d'être cédé à Midtjylland en janvier 2018. Sanneh est sous contrat avec les Mauves jusqu'en juin 2023. (Belga)