Anderlecht profite d'un petit miracle et arrache un point face à Bruges

Le Club de Bruges et Anderlecht se sont quittés dos à dos (1-1) dimanche dans le match phare de la 20e journée de la Jupiler Pro League, entre deux équipes qui traversent une période de turbulences, conséquences de mauvais résultats qui a poussé les dirigeants à changer récemment de coach.

Bruges, qui a multiplié les occasions n'en a converti qu'une seule grâce à Nielsen (68e). Anderlecht a sauvé un point miraculeux sur un envoi d'Arnstad détourné à deux reprises pour finir au fond des filets (79e). Au classement, le Club de Bruges reste 4e avec 35 points à 17 longueurs de Genk. Anderlecht est toujours 11e avec 24 unités.

Privé de la présence des supporters anderlechtois, sanctionnés pour leur comportement lors du Clasico au Standard le 23 octobre, le stade Jan Breydel était occupé par 28.000 supporters des champions en titre. Ils avaient eu l'occasion de se manifester juste avant le coup d'envoi donné par l'ancien capitaine Ruud Vörmer, qui vient de quitter le Club pour Zulte Waregem, et qui a été fêté à cette occasion.

Bruges gâche, Anderlecht peu dangereux

Scott Parker, le coach brugeois, avait décidé d'aligner le seul Yaremchouk en pointe avec en soutien sur les flancs de Buchanan et Lang. Un service en profondeur du Néerlandais dans la foulée de l'Ukrainien obligeait Bart Verbruggen à intervenir pour sauver son but (10e). Le jeune portier anderlechtois intervint encore sur un envoi de Yaremchuyck (23e), après avoir vu la reprise de Lang contrée par Murillo (21e), et sur une reprise de la tête de Vanaken sur corner (31e).

Bruges prit l'ascendant mais manquait de précision en zone de conclusion à l'instar de Buchanan (32e) et Lang (40e) qui manquèrent le cadre. L'international néerlandais crut bien ouvrir la marque (42e), sur une nouvelle accélération partie de loin, avant que le VAR ne confirme un hors-jeu préalable.

S'il avait préservé son domaine à la pause, Anderlecht n'avait pas été ne mesure de se créer la moindre occasion de but. Bruges reprit le siège du grand rectangle anderlechtois après la pause. Yaremchouk manqua l'immanquable esseulé à 3 mètres du but sur un long coup franc de Nielsen (50e). Deux minutes plus tard, c'est la déviation de la tête de Vanaken qui manquait le cadre. Nielsen loupa lui aussi la conclusion après un travail de Yaremchuk-Mata (56e) avant que Vertonghen ne parvienne à contrer in-extremis Vanaken (59e).

Le Club éprouva le besoin de souffler. Anderlecht pu desserrer l'étau après l'heure de jeu. Mais sur son action suivante, amorcée sur la droite par Buchanan, Bruges voyait enfin Nielsen conclure de près (67e, 1-0). Bruges était récompensé mais sa joie n'allait pas durer.

Alors qu'Anderlecht tentait à peine de se montrer dangereux, un envoi de Arnstad était détourné par Odoi puis Mechele dans le but de l'infortuné Mignolet ( 79e, 1-1). Le Sporting anderlechtois réussit ensuite à préserver ce point qui a tout du petit miracle. Voilà les Brugeois avec un bilan de 3 points sur 15 et de 1 sur 6 sous la direction de Scott Parker.