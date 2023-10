Anderlecht a proposé un premier contrat à Nathan De Cat

Le milieu de terrain, qui a débuté sa carrière au FC Malines, a rejoint Anderlecht à l'âge de 10 ans, en 2018. "Nathan est un habitué des équipes nationales de jeunes et l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Il se distingue par ses qualités techniques, ses courses, ses passes et, grâce à ces qualités, il sait dicter le rythme d'un match", a précisé le club bruxellois dans un communiqué. .

Surclassé, le Vilvordois évolue cette saison avec les U18