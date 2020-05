Anderlecht recrute Jelle ten Rouwelaar, l'entraîneur des gardiens du NAC Breda

Le Néerlandais Jelle ten Rouwelaar rejoint Anderlecht comme entraîneur des gardiens, en provenance du NAC Breda, club de D2 néerlandaise qui a annoncé la nouvelle sur son site internet.

Jelle ten Rouwelaar, âgé de 39 ans, a été gardien de but à Breda pendant neuf ans, de 2007 à 2016, avant de devenir entraîneur des gardiens. "Jelle ten Rouwelaar quitte NAC pour un nouveau défi", indique le club de Breda sur son site internet. "L'ancien portier et actuel entraîneur des gardiens avait indiqué à la direction qu'il souhaitait franchir un palier. Personne ne niera que Jelle est un entraîneur des gardiens particulièrement bon et ambitieux. Il a trouvé un accord avec Anderlecht, où il va pouvoir réaliser ses ambitions".

Il reste à voir de quelle manière Jelle ten Rouwelaar va collaborer avec son compatriote Max de Jong, 51 ans, devenu entraîneur des gardiens du RSCA en 2012 lorsqu'il était arrivé au Parc Astrid en compagnie de John van den Brom.