Anderlecht recrute le jeune attaquant japonais Keisuke Goto

Formé au Jubilo Iwata, Goto a fait ses débuts professionnels en février dernier, inscrivant deux buts contre le Fagiano Okayama. Le jeune attaquant (1m91) a joué 33 matches de J2 League, la deuxième division japonaise, compilant sept buts et un assist.

"Keisuke est un jeune attaquant au profil unique : il est grand, fort techniquement et il a le sens du but. Il était dans notre viseur depuis un certain temps déjà. Nous sommes donc très heureux de l'avoir convaincu de notre projet. Keisuke aura d'abord l'occasion de se montrer avec les RSCA Futures afin qu'il puisse bien s'intégrer dans notre club", a déclaré Jesper Fredberg, CEO Sports du RSCA, cité dans le communiqué.