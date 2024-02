Anderlecht renverse Saint-Trond 4-1, en cinq minutes, et reste à huit points de l'Union

Dans un début de match animé, Anderlecht s'est procuré une grosse occasion (5e) avec un long ballon de Thorgan Hazard pour Louis Patris, mais le défenseur, seul face au but, a manqué sa reprise. Peu après, Saint-Trond a profité d'une nouvelle erreur individuelle. Visé sur une passe en retrait, Kristian Arnstad a d'abord manqué son contrôle avant de lancer Jarne Steuckers dans son dos et le Trudonnaire a battu Kasper Schmeichel pour l'ouverture du score (8e). Dreyer aurait dû égaliser en récupérant un dégagement raté de Zion Suzuki mais le Danois a raté sa frappe (35e).

Les Mauves ont renversé le match en cinq minutes au retour des vestiaires. Thorgan Hazard a d'abord égalisé en reprenant de la tête un bon centre de Yari Verschaeren (50e). Le joueur formé à Neerpede a ensuite fait la différence au milieu avant de décaler Mario Stroeykens, qui a battu Suzuki d'une frappe du plat du pied depuis l'extérieur de la surface (52e). Trois minutes plus tard, Dreyer, lancé dans une défense adverse désorganisée, a trouvé Kasper Dolberg au point de pénalty pour le troisième but anderlechtois (55e). Anderlecht a continué de mettre la pression sur le but adverse et a obtenu un pénalty, Rein Van Helden intervenant trop tard sur Hazard. Tout juste entré en jeu, Luis Vazquez a converti sa tentative des onze mètres (74e).