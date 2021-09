Anderlecht, en deux temps, ATOMISE Malines et se place dans le top 4

Anderlecht recevait le KV Malines à 13h30 dans le cadre de la 7e journée de championnat. Les Mauves se sont très largement imposés 7-2.

Après une mi-temps décevante conclue sur le score de 1-1, les Mauves sont revenus du vestiaire en étant totalement transformés. Les hommes de Vincent Kompany ont pulvérisés leurs adversaires en marquant quatre buts dans la seconde période. Le score final ne souffre d'aucune contestation: 7-2.

C'est Benito Raman qui a ouvert le score à la 23e minute avant que Nikola Storm ne lui réponde à la 37e minute. Après la pause, le festival a commencé et Christian Kouamé y est allé d'un doublé avant que Murillo, Amuzu, Verschaeren et Zirkzee ne trouvent tous le chemin des filets et portent le score à 7-1. Dans le temps additionnel, Onür Kaya a réduit un peu le score en marquant un deuxième but pour les malinois.

Au classement général, Anderlecht se hisse à la 4e place avec 10 unités. Le club bruxellois compte autant de points que Genk, Courtrai, le Standard et Charleroi. Ces quatre clubs jouent tous plus tard dans la journée.