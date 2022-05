Anderlecht se fait peur mais écarte l'Antwerp et se rapproche de l'Union

Anderlecht s'est fait peur dans le dernier quart d'heure, mais s'est imposé 2-1 jeudi soir contre l'Antwerp lors de la quatrième journée des Champions' playoffs. Ce succès assure au moins la troisième place aux hommes de Vincent Kompany, qui comptent 39 unités et se rapprochent à quatre longueurs de l'Union.

À la 12e, Zirkzee tentait de s'infiltrer entre deux défenseurs dans le grand rectangle et était déséquilibré. L'arbitre indiquait le point de penalty et Sergio Gomez se chargeait de le transformer en inscrivant son sixième but en championnat (14e, 1-0).

Quatre minutes avant le terme du premier acte, Amuzu tentait sa chance de loin et voyait son ballon passer à quelques centimètres de la lucarne.

Ce n'était que partie remise pour le jeune Anderlechtois, car trois minutes plus tard, Zirkzee le décalait bien dans le petit rectangle. La spontanéité de la frappe de l'ailier gauche surprenait Jean Butez. Le portier anversois n'avait pas les mains assez fermes et le ballon finissaient sa course au fond des filets (44e, 2-0). Il s'agissait du neuvième but d'Amuzu en championnat, le quatrième en deux matches.

Juste après la pause, un coup franc de Wesley Hoedt dévié légèrement par le mur venait heurter l'extérieur du poteau du Great Old (49e).

À la 74e minute, Van Crombrugge intervenait pour la première fois de la rencontre en se couchant bien sur un centre à ras-de-sol en direction de Samatta.

Quatre minutes plus tard, le Matricule 1 réduisait la marque grâce à une tête de Miyoshi consécutive à un arrêt du dernier rempart bruxellois. Après visionnage des images, l'arbitre Nicolas Laforge annulait le but pour hors-jeu.

Finalement les Anversois trouvaient l'ouverture sur corner grâce à Seck qui profitait d'une mauvaise sortie du gardien anderlechtois (84e, 2-1).

Anderlecht s'impose 2-1 et occupe la 3e place des Champions Playoffs avec 39 points devant l'Antwerp (33). L'Union Saint-Gilloise (43 points) voit son voisin bruxellois revenir doucement dans son dos. Le FC Bruges reste solide leader avec 46 points.