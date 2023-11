Anderlecht s'en sort dans le temps additionnel dans le derby bruxellois face au RWDM

Dans une première mi-temps animée, Anderlecht a vite mis le pied sur le ballon et a joué haut. Après un corner mauve, Molenbeek en a profité pour lancer un contre éclair, sur lequel Shuto Abe a décalé Xavier Mercier, ce dernier a ouvrant le score d'une belle frappe croisée (15e). Anderlecht a eu du mal à réagir jusqu'à la 35e minute et une frappe de Vazquez, un peu juste pour tromper Defourny. Mercier était ensuite proche du doublé mais son coup-franc a manqué de peu le cadre (39e). Defourny s'est une nouvelle fois illustré sur une tête bien placée de Vazquez (40e).

La deuxième mi-temps a été plus brouillonne des deux côtés jusqu'à l'heure de jeu. Les Mauves se sont de nouveau procuré quelques occasions mais ont dû attendre d'obtenir un pénalty pour une faute sur Thomas Delaney et converti de justesse par Anders Dreyer (74e) pour égaliser. Juste ensuite, Benito Raman a manqué sa reprise de la tête, seul face au but (76e). Le RWDM a défendu vaillamment mais Ilay Camara s'est fait expulser (88e) après un deuxième jaune, laissant ses coéquipiers à dix dans les dernières minutes. Anderlecht en a tiré avantage et Vazquez, parfaitement servi par Jan Vertonghen, a plongé pour marquer le but de la victoire de la tête (90e+1).