Anderlecht va en appel de la décision de rejouer le match contre Genk

Plus tôt vendredi, le Conseil disciplinaire a jugé que le match entre Anderlecht et Genk devait être rejoué "car l'arbitre a commis une erreur dans l'application du règlement qui a influencé le déroulement du match selon l'article B.6121 paragraphe 2 du règlement fédéral". L'instance a ainsi annulé la décision du département de l'arbitrage professionnel (PRD) qui avait jugé le 8 janvier que le match ne devait pas être rejoué car "il s'agissait d'une erreur d'arbitrage dans l'appréciation d'un fait de jeu".

Alors que le score était encore de 0-0, Kasper Schmeichel, le gardien des Mauves, avait repoussé un penalty de Bryan Heynen, Yira Sor avait bien suivi et marqué. Mais, après quelques minutes, l'arbitre avait finalement annulé le but car Sor était entré trop tôt dans le rectangle. Verboomen a accordé un coup-franc indirect à Anderlecht, mais il s'est avéré que Yari Verschaeren (Anderlecht) était aussi entré dans les 16 mètres et que le penalty aurait dû être retiré.