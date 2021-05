L'adjoint d'Anderlecht va partir et pourrait devenir l'entraîneur de Charleroi

Jonas De Roeck, adjoint de Vincent Kompany au Sporting d'Anderlecht, ne restera pas la saison prochaine, a indiqué le club bruxellois dimanche. Il quittera le RSCA après les playoffs.



L'Anversois, 41 ans, était arrivé au Sporting en 2018 en provenance de Saint-Trond. Chez les Mauve et Blanc, il était passé du rôle de coach des Espoirs à celui de T2, a rappelé Anderlecht. "De commun accord, Jonas et le club ont décidé de ne pas prolonger leur collaboration positive au terme des actuels playoffs et de relever de nouveaux défis", explique le communiqué. Anderlecht a partagé l'enjeu (2-2) face à l'Antwerp samedi.

C'est le deuxième partage des Mauves après le nul (1-1) au Club de Bruges en ouverture des playoffs. Au classement, l'Antwerp et Anderlecht se partagent la troisième place avec 31 points, derrière le Club de Bruges (39 points) et Genk (34 points). Selon plusieurs médias belges, il serait ciblé par Charleroi pour devenir entraîneur principal.