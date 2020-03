Anderlecht: voici la raison pour laquelle Pär Zetterberg a été licencié

Le RSC Anderlecht a mis fin à sa collaboration avec Pär Zetterberg samedi. Revenu en novembre 2018 au RSCA, Zetterberg était un des assistants de Franky Vercauteren sur le banc bruxellois. Le Suédois de 49 ans a été remercié pour des raisons financières.

"Le football professionnel, comme la plupart des autres activités économiques, fait face à un défi majeur en raison de l'épidémie du virus Covid 19. Les décisions logiques du gouvernement et des plus hautes autorités du football ont un impact financier majeur sur le fonctionnement du club" peut-on lire sur le site officiel du RSCA. "C'est pourquoi la direction et les employés du RSC Anderlecht s'efforcent chaque jour d'armer le club, à court terme, contre les pertes de revenus importantes consécutives à l'arrêt du championnat. Cet exercice nécessaire, mais difficile, doit à nouveau faire du RSCA, à terme, un club performant. Des efforts sont demandés à tous les employés du club et aux membres du conseil d'administration. Ceci implique des décisions douloureuses".

De son côté, l'intéressé n'avait pas vu venir son licenciement. "Je suis évidemment surpris mais je dois accepter cette décision. Que puis-je faire d'autre?", a-t-il réagi auprès de VTM.

C'est Karel Van Eetvelt, le nouveau CEO du club, qui a prévenu Zetterberg par téléphone. "C'est à lui que vous devez demander les raisons de mon licenciement. Je veux éviter les malentendus. Le nouveau CEO aborde les choses avec une approche différente et prend les décisions qu'il estime être les meilleures. Je n'avais pas de problème avec ma fonction. Elle était claire: je m'occupais des jeunes et des joueurs offensifs et cela me convenait très bien". Zetterberg, qui se trouve actuellement en Suède, a également été en contact par téléphone avec Vincent Kompany. "Ce qu'il m'a dit, cela reste entre nous. Il m'a dit que ce n'était pas sa décision".