Antwerp soutient Overmars et comprend l'appel contre l'internationalisation de sa sanction

Overmars, arrivé à Anvers en mars 2022, ne peut donc plus occuper cette même fonction au Bosuil. Le porte-parole d'Overmars, Frank Neervoort, a justifié l'appel "car l'interdiction de travailler dans le monde entier pendant un an est disproportionnée par rapport à l'infraction".

L'Antwerp souligne qu'un tel recours ne porte pas sur la sanction en tant que telle, mais plutôt sur son l'extension et comprend dès lors l'appel.

"Lors de l'arrivée de Marc Overmars au RAFC en mars 2022, le club a indiqué que nous avions pris une décision prudente et réfléchie", poursuit l'Antwerp. "Nous continuons à penser que tout le monde doit avoir une seconde chance. Marc Overmars continuera à porter son passé avec lui et devra continuer à prouver qu'il en a tiré des leçons. Des accords sans ambiguïté ont également été conclus parce qu'un environnement de travail sûr est une priorité pour tous nos joueurs et notre personnel et parce que nous avons une tolérance zéro en termes de comportement indésirable sur le lieu de travail".

"En tant que club, nous respecterons la décision, mais nous voulons soutenir collectivement la personne que nous avons eu le privilège d'apprendre à connaître en tant que personne et en tant que professionnel au cours des deux dernières années. Cela sans faire de commentaire sur ce qui est arrivé dans le passé".