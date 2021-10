Après le match nul d'Anderlecht, Kompany s'attaque à l'arbitrage: "Peut-être que les règles ont encore changé"

Saint-Trond et Anderlecht ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche après-midi sur la pelouse des Canaris, dans le cadre de la 11e journée de D1A. Un match nul qui aurait pu finir autrement. Les Anderlechtois menaient au score mais ont encaissé sur un auto-but de Harwood-Bellis à la dernière minute de jeu.

"Les deux équipes ont eu beaucoup d’occasion et ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre", a commenté Vincent Kompany à l’issue de la rencontre. Le coach des Mauves estime que "le résultat est juste, mais notre prestation n’a pas été au niveau."

"Sur la phase du dernier but, je n’ai pas vraiment les mots pour en parler", a poursuivi Kompany. "On nous a fait la leçon sur ce qu’est un bloc ou pas, ce qui est permis ou non dans le foot moderne, sur l’esprit du jeu. Ici, deux joueurs de Saint-Trond s’accrochent à notre joueur qui couvre au second poteau, ce qui est précisément ce qu’on nous a présenté comme interdit. Et finalement, la phase se poursuit et donne lieu à un but. Peut-être que les règles ont encore changé entre-temps… Peut-être que c’était la dernière minute et les arbitres n’ont pas osé prendre une décision."

Lucide, l'ancien Diable Rouge sait qu'il doit avant tout regarder dans son assiette avant de regarder dans celle des autres. "On doit d’abord regarder notre propre prestation, et on aurait pu mieux faire. On aurait dû mieux faire pour aller cherche la victoire. On aurait pu mal jouer et prendre les trois points, c’était possible, mais ça n’aurait pas été totalement mérité", conclut-il.