Arnaud Bodart est "fier de son équipe" après la défaite contre Andrlecht

Le Standard de Liège s'est incliné à domicile 0-1 contre Anderlecht. Les Rouches ont terminé la rencontre à 9 après que deux des leurs ont reçu une carte rouge.

Malgré la défaite, le Standard n'a pas à rougir de sa prestation face à Anderlecht. Les Rouges, réduit à 10 après sept minutes de jeu puis à 9 à la 83e minute, ont gardé la tête haute et ont eu plusieurs occasions de revenir au score.

"En étant en infériorité numérique si longtemps, je trouve qu'on a affiché une bonne mentalité, avec beaucoup de hargne" a souligné le capitaine liégeois, Arnaud Bodart. Le gardien est un des héros de ce match, lui qui a permis à son équipe de rester au contact des Mauves grâces à plusieurs arrêts très importants.

Je suis fier de mon équipe

Un autre facteur important dans ce match, ce sont les supporters. L'enfer de Sclessin renaît depuis la levée du huis-clos et l'apport des supporters a été déterminant révèle toujours Arnaud Bodart. "Je croyais en cette égalisation et le public nous a vraiment bien soutenus. D'ailleurs, ils nous avaient manqués ces supporters. Aujourd’hui, ils ont joué leur rôle à fond et on a essayé de le leur rendre en se battant sur chaque ballon."

Bien sûr, on ne refera pas le match mais si les Liégeois ne s'étaient pas retrouvés à 10 pendant la majeure partie de la rencontre, les choses auraient pu être différentes. C'est du moins ce que pense le portier du Standard. "À onze contre onze, je pense qu’on aurait pu aller chercher un partage, voire la victoire. Mais notre mentalité est à retenir, je suis fier de mon équipe ce soir" a-t-il lancé au micro d'Eleven Sport.