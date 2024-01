Arthur Vermeeren quitte l'Antwerp pour l'Atlético de Madrid

Arthur Vermeeren a été une des révélations de la saison dernière, marquée par le doublé Coupe-championnat de l'Antwerp, qui a aussi remporté la Supercoupe de Belgique. ll a aussi brillé cette saison en Ligue des Champions et est devenu Diable Rouge en octobre dernier. Il a été appelé pour la première fois en équipe nationale par Domenico Tedesco, fêtant sa 1re cap en montant au jeu à la 87e minute en Autriche, où les Diables ont validé leur billet pour l'Euro 2024. Il a ensuite été titulaire le 15 novembre pour le match amical contre la Serbie (1-0).

Vermeeren quitte la Belgique avec trois trophées collectifs et deux trophées individuels dans ses valises. Il a remporté en décembre le Prix Dominique D'Onofrio, qui récompense le meilleur débutant du championnat n'ayant pas plus de 20 ans, et a été élu Espoir de l'année le 18 janvier dernier lors du Gala du Soulier d'Or.