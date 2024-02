Avec un doublé de Denkey, le Cercle écarte Eupen et passe 5e au classement

Dans une première période peu rythmée, le Brugeois Alan Minda a eu deux opportunités de frappe depuis la droite de la surface (27e, 29e) mais Gabriel Slonina était vigilant. Le match a basculé à l'heure de jeu: Hannes van der Bruggen, trouvé en retrait par Félix Lemaréchal, a d'abord alerté Slonina sur une frappe puissante du pied gauche (58e).

Le Cercle a finalement trouvé la faille grâce à Denkey. Lancé en profondeur sur la droite, le Togolais s'est parfaitement retourné en croisant sa frappe pour l'ouverture du score (64e). Trois minutes plus tard, il a profité des hésitations de la défense germanophone pour récupérer le ballon, filer seul au but et inscrire son 22e but de la saison en championnat (67e).