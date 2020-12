Axel Witsel de retour au Standard? "Une façon formidable de boucler la boucle"

Axel Witsel est récemment entré dans le capital de l'Immobilière du Standard de Liège. De quoi y voir un futur retour? Oui, mais...

Axel Witsel a été le premier Diable Rouge à entrer dans le capital de l'Immobilière du Standard de Liège, qui porte les projets de développement du nouveau stade de Sclessin et de ses abords.

Un investissement qui lui tenait à coeur. De quoi lui donner envie de revenir chez les Rouches un jour? "On verra bien ce que l'avenir me réserve", a répondu l'actuel milieu de terrain du Borussia Dortmund à nos confrères de La Meuse. "Je suis actuellement les cours d'entraîneur avec plusieurs joueurs de l'équipe nationale. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je pense au futur. On n'a plus 20 ans. Dans un mois, j'aurai 32 ans et il faut donc y penser petit à petit. Je ne me vois pas sortir, après ma carrière, du monde du football. Il n'y a dès lors pas trente-six solutions pour y rester: on peut devenir directeur sportif, coach ou manager. Moi, j'ai envie d'inculquer aux jeunes tout ce qu'on m'a appris. Si, aujourd'hui, je dois effectuer un choix, je préfère rester le plus près possible du terrain. Et le métier qui s'en rapproche le plus, c'est celui de coach... Au Standard? Ce serait une façon formidable de boucler la boucle".

"Il faudra qu'ils élèvent un peu plus leur niveau pour figurer dans le Top 4"

Le Standard, justement, se trouve actuellement à la 6e place de la Jupiler Pro League. Qu'en pense Witsel? "Je les ai vus dimanche contre Malines, ce n'était pas top", a-t-il indiqué, toujours à nos confrères de La Meuse. "Ils ont manqué de concentration pour aller chercher la victoire. Et de leadership: ce dernier ballon, il suffisait de le conserver calmement plutôt que de l'offrir à l’adversaire. Globalement, ce n'est pas encore le Standard que tout le monde connaît et aime. Il faudra qu'ils élèvent un peu plus leur niveau pour figurer dans le Top 4, où un club comme le Standard se doit toujours d'être. Ce ne sera pas simple. C'est une année vraiment spéciale avec des programmes chargés, un calendrier très serré et des matches programmés tous les trois jours. Le Beerschot réalise une belle saison, Malines continue d'ennuyer un peu tout le monde, Charleroi marque le pas après un très bon début de saison, Bruges a un coup de moins bien par rapport à ces deux ou trois dernières années mais est toujours là, Genk remonte bien et l'Antwerp fait chier tout le monde (sic). J'espère retrouver le plus vite possible le Standard au top, mais ce ne sera pas simple pour mon ancienne équipe de terminer la phase classique parmi les quatre premiers".