C'est non: Axel Witsel refuse de revenir au Standard la saison prochaine

Axel Witsel ne restera pas à Dortmund une saison de plus. Le Diable Rouge arrive en fin de contrat et ne sera pas prolongé dans le club allemand. S'il se cherche une nouvelle opportunité à saisir, il a cependant démenti tout retour au Standard.

"Ce n’est pas à l’ordre du jour", a-t-il expliqué à Sudinfo. "Tout le monde sait que le Standard reste et restera toujours le club de mon cœur et que Sclessin est ma maison, mais j’ai encore la force physique et mentale suffisante pour continuer à évoluer dans un grand et bon club d’un top championnat européen. Peut-être reviendrais-je un jour là où tout pour moi a commencé, mais dans un autre rôle", a-t-il clarifié ensuite.

La Juventus ferait partie des clubs intéressés par le profil du Diable Rouge de 33 ans, qui s'est aussi dit prêt à poursuivre avec l'équipe nationale jusqu'en 2024.