Surprise au Beerschot: Peter Maes nommé nouvel entraîneur

Peter Maes quitte Saint-Trond et devient le nouvel entraîneur de Beerschot, a confirmé vendredi le club du Kiel. Maes, 56 ans, a signé un contrat de trois saisons. Il succède à ce poste à Will Still qui avait succédé le 19 janvier dernier à à Hernan Losada, parti entraîner DC United dans le championnat nord-américain (MLS).

Maes était à la tête de Saint-Trond depuis le 8 décembre 2020. Il y avait remplacé l'Australien Kevin Muscat et a assuré le maintien des Canaris en fin de saison.

"J'ai choisi Beerschot parce qu'en tant qu'entraîneur, je veux toujours viser le plus haut possible. "Je veux jouer un football dominant et je pense que les fans de Beerschot le veulent aussi. En tant que joueur, j'ai appris à connaître Beerschot comme un club chaleureux et travailleur et je veux voir cette ardeur dans le football que nous pratiquons".

L'ancien gardien de but limbourgeois, qui a terminé sa carrière au Germinal Beerschot, a successivement entraîné le Verbroeding Geel (2002-2006), le FC Malines (2006-2010), Lokeren (2010-2015), le KRC Genk (2015-2017) et à nouveau Lokeren (2017-2018).

En 2018, Maes a été impliqué dans le scandale du football "Mains Propres". Le Limbourgeois fut soupçonné de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Peu de temps après, le 27 octobre 2018, il a été licencié par Lokeren. Il a rebondi douze mois plus tard à Lommel en 1B et l'a quitté le 30 juin dernier.