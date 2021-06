Bernd Hollerbach remplace Peter Maes à Saint-Trond

(Belga) Bernd Hollerbach est le nouvel entraîneur de Saint-Trond, a annoncé samedi le club limbourgeois. Le technicien allemand de 51 ans remplace Peter Maes, qui quitté les Canaris pour les Rats du Beerschot.

Bernd Hollerbach était sans club depuis son départ de Mouscron il y a un an. Il avait mené l'Excel à une 10e place en championnat. Avant d'arriver dans le Hainaut, l'Allemand avait été l'adjoint de Felix Magath à Wolfsburg et Schalke 04, et avait fait monter le Würzburger Kickers en D2 allemande. Il avait aussi entraîné Hambourg en D2 allemande. (Belga)