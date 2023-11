Bernd Thijs et José Jeunechamps nouveaux adjoints de Carl Hoefkens au Standard

Bernd Thijs et José Jeunechamps seront les nouveaux adjoints de Carl Hoefkens au Standard, a annoncé le club liégeois mardi.

Il s'agit d'un retour en bord de Meuse pour Thijs, 45 ans, qui avait joué au Standard de 1995 à 2000. L'ancien milieu de terrain est "le plus jeune buteur des Rouches depuis l'avènement du foot pro en 1974" grâce à son but contre Alost le 9 septembre 1995, à l'âge de 17 ans, 2 mois et 12 jours, a rappelé le Standard dans son communiqué.

L'ancien Diable Rouge (7 sélections) avait ensuite joué à Genk (2000-2004), Trabzonspor (2004-2005), au Borussia Moenchengladbach (2005-2007) et à La Gantoise (2007-2014).