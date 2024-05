Besnik Hasi reste sur le banc de Malines

"Les négociations n'ont pas été faciles", explique le président malinois Philippe van Esch. "Nous avons continué à nous parler avec un grand respect mutuel. Et puis, dans le football, les choses vont parfois très vite. Nous avons aligné nos ambitions et nous sommes prêts à faire de la saison prochaine un succès".

Malines avait pourtant indiqué fin avril que l'Albanais quitterait le club à la fin de l'actuelle saison. Il n'en sera finalement rien, le club et le coach ayant trouvé un accord pour poursuivre ensemble.

Hasi, 52 ans, était arrivé à Malines le 8 novembre 2023 après le licenciement de Steven Defour. Il a réussi à redresser le 'Malinwa' au point de frôler une place en Champions Playoffs grâce à 9 victoires et 3 partages en 16 rencontres lors de la phase classique. Malines a finalement terminé 2e des Europe Playoffs derrière La Gantoise.

"Je n'ai jamais nié que j'aimais vraiment être ici", déclare Besnik Hasi. "Nous avons construit une base solide et je suis sûr que nous allons remporter encore plus de succès ensemble au cours des deux prochaines années. Je remercie tout particulièrement notre président pour le travail qu'il a accompli afin de me garder à bord".

En reprenant Malines, Besnik Hasi était revenu Belgique sept ans après son départ d'Anderlecht, où il aura en tout passé 13 ans (5 comme joueur et 8 comme entraîneur). Champion de Belgique avec le RSCA en 2014, Hasi a ensuite poursuivi sa carrière à l'étranger, au Legia Varsovie (2016) puis à l'Olympiacos (2017), sans grand succès. Il a alors mis le cap sur l'Arabie saoudite, entraînant les clubs d'Al-Raed (2108-2021) et Al-Ahli (2021-2022).