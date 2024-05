Bilal El Khannouss désigné Talent de l'année malgré une "saison difficile"

Pourtant, la saison d'El Khannouss a été "difficile", a-t-il confié. "Nous avons connu des difficultés, même personnellement, mais on a su s'en sortir avec le groupe et l'entourage du club. Nous avons connu des semaines difficiles, avec le départ de l'entraîneur (Wouter Vrancken, ndlr), c'était difficile, même pour moi. Mais nous sommes des professionnels, il fallait aller de l'avant et tout donner pour les supporters et le club."

El Khannouss pense qu'il a progressé cette semaine, "notamment au niveau physique. Et j'ai gagné en expérience aussi."