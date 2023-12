Bob Madou remplacera Vincent Mannaert au poste de CEO du FC Bruges

Bob Madou, 42 ans, est depuis 2019 Chief Commercial Officer du FC Bruges. Le Brugeois avait auparavant travaillé pour l'Union belge de football (URBSFA) entre novembre 2011 et octobre 2016 en tant que directeur stratégie et communication. Auparavant, il a officié trois années pour la fédération de tennis britannique, où il était Performance Manager.

Ancien directeur général de Zulte Waregem, Mannaert était arrivé dans la Venise du Nord en mars 2011, la même année que le président Bart Verhaeghe. Durant ce mandat, les Blauw en zwart, qui couraient après le titre depuis 2005, ont été sacrés cinq fois champions de Belgique (2016, 2018, 2020, 2021 et 2022), ont été quatre fois vice-champions (2015, 2017 et 2019), ont remporté une Coupe de Belgique (2015) et quatre Supercoupes de Belgique (2016, 2018, 2021 et 2022). Les Gazelles ont aussi disputé six fois la phase de poules de la Ligue des Champions, atteignant une fois les 8e de finale de la C1. Ces résultats ont aussi permis d'asseoir la puissance financière du club brugeois, qui dispose d'un nouveau camp d'entraînement à Knokke-Heist.